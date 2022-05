MAAT Pharma couvre ses besoins de trésorerie jusqu'à la fin du 3e trimestre 2023

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2022, MAAT Pharma a poursuivi son développement clinique, comme annoncé lors de son introduction en Bourse en novembre 2021, à savoir :

- en janvier 2022, annonce de résultats intermédiaires et préliminaires positifs pour MaaT033, actuellement en phase 1b dans la prévention des complications à la suite d'une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques ;

- en mars 2022, inclusion du 1er patient dans l'étude clinique "ARES" de phase 3 du candidat-médicament MaaT013 dans le traitement de la maladie du greffon contre l'hôte ;

- en avril 2022, lancement d'un essai clinique de Phase 2a, promu par l'AP-HP, évaluant MaaT013 en combinaison avec des immunothérapies pour des patients atteints de mélanome.

Par ailleurs, MAAT Pharma a contractualisé, en février 2022, son partenariat avec Skyepharma pour construire, à ce jour, l'usine la plus importante en France exclusivement dédiée à la production de thérapies à écosystème complet issues du microbiote (Microbiome Ecosystem Therapy ou MET) qui permettra de multiplier par dix la capacité de production de MaaT Pharma, conformément à ses besoins à horizon 2030.

Au 1er trimestre 2022, MaaT Pharma a réalisé un chiffre d'affaires de 0,3 million d'euros (0,1 ME pour la même période en 2021). Ce chiffre d'affaires correspond à des indemnités perçues dans le cadre du programme d'accès compassionnels délivré par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). En 2022, le dispositif est totalement en place alors que sa mise en place avait débuté au cours du 1er trimestre en 2021, ce qui explique l'augmentation.

Position de trésorerie

Au 31 mars 2022, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la société française de biotechnologies en stade clinique avancé s'élevait à 41,1 ME (43,3 ME au 31 décembre 2021). Sur la base des plans de développement présentés lors de l'introduction en Bourse et de la consommation de trésorerie associée, les besoins de la société sont couverts jusqu'à la fin du 3e trimestre 2023.