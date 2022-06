MaaT Pharma confirme les résultats positifs de l'étude CIMON de Phase 1b évaluant MaaT033

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui la complétion de son essai de Phase 1b CIMON évaluant la sécurité et la tolérance de MaaT033, sa MET à haute richesse et diversité microbiennes pour administration orale, chez des patients atteints de leucémie aigüe myéloïde (LAM) ou de syndrome myélodysplasique à haut risque ayant reçu une chimiothérapie intensive.

Dans cette étude réalisée chez des patients immuno-compromis, MaaT033 a présenté un bon profil de sécurité et de tolérance (critère primaire d'évaluation). Les résultats principaux montrent également une colonisation rapide et persistante de MaaT033 dans l'intestin des patients. Les résultats de l'étude permettent à la Société de prévoir l'initiation d'un essai de Phase 2/3 plus tard dans l'année, pour évaluer la capacité de MaaT033 à améliorer la survie et prévenir les complications suite à une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-HCT) chez les patients avec une tumeur liquide. Chaque année, environ 22.000 patients reçoivent une allo-HCT sur les sept marchés principaux.

La formulation orale de MaaT033 est conçue pour se prêter à un usage long-terme, en ambulatoire, ouvrant de nouvelles opportunités de développement pour la société. La présente annonce confirme les résultats intermédiaires précédemment annoncés pour cet essai, qui avaient permis sa conclusion anticipée.

"En parallèle des succès cliniques enregistrés pour notre produit le plus avancé MaaT013, nous avons développé notre premier produit oral MaaT033. La robustesse de la colonisation que nous observons dans ces premières cohortes a dépassé nos attentes. Associées à un très bon profil de sécurité, ces données solides pour notre première formulation orale représentent une étape importante pour MaaT Pharma" commente Hervé Affagard, directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma. "L'allo-HCT est un traitement curatif des cancers du sang, mais qui est malheureusement négativement impacté par deux complications principales, la maladie du greffon contre l'hôte et les infections sévères, qui limitent la survie globale. Nous pensons que la prévention de ces complications sera la clé d'un meilleur pronostic vital pour ces patients."