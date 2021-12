MaaT Pharma : communications en vue

(Boursier.com) — La société de biotechnologie MaaT Pharma commentera les données cliniques présentées à l'occasion des 63è rencontres de l'American Society of Hematology (ASH), et réalisera un point d'avancement, à l'occasion d'un webcast dédié, le lundi 13 décembre à 18h CET (12h EST), à l'intention de ses investisseurs et de la communauté financière.

Ce webcast se tiendra suite à la présentation orale du 11 décembre, lors de la réunion annuelle de l'ASH. Il porte sur les résultats cliniques additionnels relatifs au produit lead MaaT013, issus d'une part de l'essai clinique de Phase 2 Heracles (NCT03359980, N=24) et d'autre part du programme d'accès compassionnel à MaaT013 en France (N=52), chez des patients avec une maladie du greffon contre l'hôte aigue avec atteinte gastro-intestinale (GI aGvHD).

Hervé Affagard (directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma), Dr. John Weinberg (directeur médical de MaaT Pharma) et Pr. Mohamad Mohty (professeur à Sorbonne Université et chef du service d'hématologie et de thérapie cellulaire à l'hôpital Saint-Antoine, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris - AP-HP) seront les intervenants de ce webcast.

La présentation, qui nécessite une inscription préalable, se déroulera en français. Elle sera sous-titrée en anglais. La session de questions-réponses se tiendra en français et en anglais. Une rediffusion sera disponible sur le site web de MaaT Pharma pendant au moins 90 jours. Le support de présentation sera disponible en anglais et en français.