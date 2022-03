MaaT Pharma : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — MaaT Pharma monte de 2,7% à 13,30 euros après l'annonce de l'entrée en Phase 3 de MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH). L'étude, baptisée "ARES", est la première étude de Phase 3 au monde évaluant un médicament issu du microbiote en hémato-oncologie.

L'essai clinique évaluera le médicament MaaT013 dans l'aGvH, une complication sévère après une greffe de cellules souches ou de moelle osseuse. Chaque année, environ 10.000 patients dans le monde sont diagnostiqués et le taux de mortalité peut atteindre 80% après 2 mois chez les patients atteints de la maladie du greffon contre l'hôte et ne répondant pas aux traitements actuels.

Portzamparc parle d'une "très bonne nouvelle pour MaaT Pharma qui, moins de 6 mois après son IPO recrute déjà son premier patient de phase III... A ce jour, la société a été en mesure de traiter plus d'une centaine de patients avec MaaT013 au travers de l'étude de phase II HERACLES (24 patients) et du programme d'accès compassionnel en France. Les premiers résultats sont très positifs puisqu'ils montrent une nette restauration du microbiote intestinal suite au traitement par MaaT013. Ainsi pour tenir compte des derniers résultats présentés par la société nous ajustons notre probabilité de succès sur ARES à 65% contre 55% précédemment. De la même manière, nous prenons désormais en compte en compte les patients intolérants au ruxolitinib"..."Nous réitérons notre recommandation Acheter et ajustons notre objectif de cours à 16 euros, contre 15,3 euros précédemment" conclut l'analyste.