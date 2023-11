MaaT Pharma : Au 30 septembre, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 31,7 ME

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, réalise aujourd'hui un point sur ses activités et publie sa position de trésorerie au 30 septembre 2023 ainsi que son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2023.

"Le résultat positif du DSMB pour MaaT013 dans l'essai de Phase 3 et le début de l'essai de Phase 2b pour MaaT033 soulignent notre position de leader dans le domaine des thérapies à base de microbiote en oncologie. Cela démontre également notre capacité à exécuter notre plan clinique et à préparer l'étape de commercialisation grâce à l'augmentation de nos capacités de production qui a été achevée au cours du troisième trimestre. Nous sommes fiers d'avoir franchi ces étapes et nous continuerons à travailler pour générer de la valeur pour nos actionnaires", a déclaré Siân Crouzet, Directrice Administrative et Financière de MaaT Pharma. "Nos progrès et réalisations nous permettent d'envisager sereinement les mois à venir et l'achèvement du recrutement des patients dans l'étude clinique de Phase 3 en 2024."

Au 30 septembre 2023, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 31,7 millions d'euros, contre 35,1 millions d'euros au 30 juin 2023 et 35,2 millions d'euros au 31 décembre 2022. La diminution nette de la trésorerie sur le troisième trimestre 2023 de 3,4 millions d'euros reflète les investissements continus dans les activités R&D pour l'intégralité des programmes et intègre le remboursement partiel anticipé du crédit d'impôt R&D de 2022 pour un montant de 0,5 millions d'euros.

La société estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusque dans le deuxième trimestre 2024.

MaaT Pharma a réalisé un chiffre d'affaires, issu de son programme d'accès compassionnel, de 0,4 million d'euros au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 septembre 2023, comparable avec le troisième trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires total pour les trois premiers trimestres 2023 s'élève à 1,8 million d'euros, contre 0,9 million d'euros pour les trois premiers trimestres 20223. Cette tendance est en lien direct avec la demande continue de la part de la communauté médicale pour le candidat-médicament MaaT013.

Prochaines participations à des conférences investisseurs et médicales

14-17 novembre 2023 : Réunion investisseurs à Londres, Royaume-Uni;

14-16 novembre 2023 : Boston, MA - USA, Microbiome Connect;

15-17 novembre 2023 : Lille, France, 22ème congrès de la Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC);

9-12 décembre 2023 : San Diego, CA, 65ème édition de la rencontre annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) - posters;

8-12 janvier 2024 : Réunion investisseurs à San Francisco.