MaaT Pharma : annonces saluées

(Boursier.com) — MaaT Pharma grimpe de 4,5% à 9,60 euros, alors que la société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers a annoncé que la Food and Drug Administration avait répondu à la demande d'autorisation d'essai clinique, ou Investigational New Drug application (IND), soumise par la Société pour initier aux États-Unis, un essai clinique pivot de Phase 3 ouvert, à un seul bras, évaluant la sécurité et l'efficacité de MaaT013 chez des patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) et résistants aux stéroïdes.

La lettre de la FDA indique que l'Agence accepte une liste définie de conditions qui pourraient permettre l'évaluation clinique de MaaT013 aux Etats-Unis. Ces mesures seront intégrées dans le dossier de demande d'IND par la Société. La communication fournit ainsi une marche à suivre concernant la technologie de "pooling" de MaaT Pharma dans le cadre de cet IND. La Société va donc préparer rapidement une lettre de réponse complète et dans l'intervalle, la suspension clinique est maintenue.

"Nous apprécions l'engagement continu de la FDA et sommes satisfaits que l'Agence ait fourni une feuille de route claire pour la demande d'IND pour MaaT013, qui, de notre point de vue, est réalisable", a déclaré Hervé Affagard, directeur général et cofondateur de MaaT Pharma. "Le dialogue avec la FDA reste constructif et positif, notamment parce qu'il pose les bases de l'évaluation clinique de nos programmes aux États-Unis. Nous sommes confiants dans la mise en oeuvre des prochaines étapes et nous informerons les investisseurs en temps utile."

Comme annoncé en août 2022, la FDA avait demandé des informations additionnelles sur les aspects cliniques et de production, y compris des données sur la sécurité et l'efficacité de l'approche de "pooling" adoptée par la Société (i.e. le procédé consistant à mélanger les dons de plusieurs donneurs pour obtenir un produit standardisé, à haute richesse et diversité microbiennes). Comme annoncé dans le communiqué de presse du 24 janvier 2023, la société a fourni à l'Agence des réponses détaillées à ces demandes. En parallèle, et pour mémoire, la Société poursuit le développement de MaaT013 en Europe à travers son essai pivot de Phase 3 ouvert, international, multicentrique, à un seul bras, "ARES". Ce dernier évaluant MaaT013 est en cours et progresse comme prévu. Une revue des données est attendue au cours du premier semestre 2023 et sera menée par un Comité indépendant de surveillance et de sécurité (DSMB), après le recrutement de la moitié des patients dans l'essai.

MaaT Pharma déclare, indépendamment des éléments précédents, sa position de trésorerie au 31 décembre 2022 et son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2022

Position de trésorerie

Au 31 décembre 2022, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 35,2 millions d'euros contre 40,3 millions d'euros au 30 septembre 2022 et 43,3 millions au 31 décembre 2021. La diminution nette de la trésorerie sur le quatrième trimestre 2022 est de 5,1 millions d'euros reflétant le financement des opérations et des programmes de développement en cours, conformément aux plans prévus. Comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 24 janvier 2023, la société a prolongé sa visibilité financière jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2023, en comparaison de la fin du troisième trimestre 2023 comme annoncé précédemment.

MaaT Pharma a déclaré des revenus bruts de 0,6 million d'euros pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, contre 0,4 million d'euros pour la même période en 2021. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2022, s'élève à 1,4 million d'euros, contre 1,0 million d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires inclut les indemnités perçues dans le cadre du programme d'accès compassionnel, tel qu'approuvé par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).

"Une nouvelle encourageante de la FDA qui clarifie la marche à suivre pour pouvoir lancer l'étude de phase III aux USA. L'obtention d'une liste de conditions définitives va permettre à MaaT Pharma de mettre en place les mesures nécessaires le plus rapidement possible... Concernant la trésorerie, rappelons qu'au regard du remaniement des priorités cliniques récemment annoncées la visibilité financière s'étend désormais à la fin d'année 2023". De quoi rester positif sur le dossier.