MaaT Pharma annonce la publication de résultats dans le journal eClinicalMedicine mettant en évidence les bénéfices cliniques de MaaT013 dans l'aGvH

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui que le journal eClinicalMedicine a publié des données cliniques portant sur MaaT013 comme traitement dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte gastro-intestinale (aGvH). Les données portent sur l'essai clinique de Phase 2 incluant 24 patients et sur 52 patients traités dans le cadre du programme d'accès compassionnel (EAP) en France.

"Les données montrent des résultats cliniques et des taux de survie très encourageants chez les patients atteints par l'aGvH dans des formes très sévères, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en termes de traitement", a déclaré le Pr. Florent Malard, professeur d'hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université. "Au regard de ces résultats cliniques prometteurs, d'une bonne tolérabilité et d'un bon profil de sécurité, nous attendons avec impatience les résultats de l'évaluation en cours de MaaT013 dans l'essai de Phase 3."

"La publication de nos résultats dans une revue à comité de lecture souligne l'importance du microbiote en hémato-oncologie. En effet, les données suggèrent que la restauration réussie d'un microbiote fonctionnel avec notre innovation MET MaaT013 est associée à une réponse des patients", a commenté Hervé Affagard, directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma.