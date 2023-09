MaaT Pharma achève la construction de la nouvelle infrastructure

(Boursier.com) — MaaT Pharma et Skyepharma, expert dans le service de solutions innovantes pour la bioproduction, le développement et la production de médicaments complexes, annoncent aujourd'hui qu'une étape clé de développement a été franchie avec la fin de la construction du bâtiment et le déménagement des équipes de production et de développement de MaaT Pharma dans la nouvelle usine. Les deux entreprises ont conclu un partenariat en février 2022 pour construire, à date, la plus grande usine, aux normes de Bonnes Pratiques de Fabrication, entièrement dédiée aux médicaments à base de microbiote à écosystème complet en Europe.