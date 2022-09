MaaT Pharma : à suivre

(Boursier.com) — MaaT Pharma annonce la participation d'Hervé Affagard, CEO et co-fondateur de MaaT Pharma, et de Siân Crouzet, directeur financier de MaaT Pharma, à trois conférences dédiées aux investisseurs.

Les détails des conférences sont précisés ci-dessous :

H.C. Wainwright 24th Annual Global Investment Conference (format hybride)

Format : présentation virtuelle et rencontres investisseurs

Date de présentation : Hervé Affagard, CEO et co-fondateur de MaaT Pharma, présentera l'entreprise et fera un point sur ses activités.

La présentation sera disponible sur-demande via le portail de la conférence de H.C Wainwright à compter du lundi 12 septembre à 7h00 EST/ 13h00 CET. La rediffusion sera également accessible sur la page Investisseurs du site internet de l'entreprise : https://www.maatpharma.com/fr/investisseurs/

Format : rendez-vous virtuels avec les investisseurs

Date : jeudi 15 septembre et vendredi 16 septembre 2022

5ème édition du FORUM Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales (évènement en présentiel)

Format : rendez-vous individuels avec les investisseurs

Date : mercredi 28 septembre 2022

Lieu : Lyon, France

Lien : https://forum.lyonpolebourse.com/form.aspx