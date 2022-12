MaaT Pharma a présenté des données cliniques prometteuses de MaaT013 lors de l'ASH

(Boursier.com) — La société française de biotechnologies en stade clinique avancé MaaT Pharma a présenté, le 10 décembre, à l'occasion de la rencontre annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), les données issues du programme continu d'accès compassionnel (Early Access Program - EAP) en France pour MaaT013.

Les résultats du programme EAP, partagés lors d'une présentation orale tenue le 10 décembre par le Professeur Mohamad Mohty (Chef du service d'Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire à l'Hôpital Saint-Antoine et Professeur à Sorbonne Université), comprennent des données portant sur 81 patients traités avec MaaT013, Microbiome Ecosystem TherapyTM (MET) à haute richesse et haute diversité microbienne la plus avancée du portefeuille de la Société, destinée à une utilisation en urgence, en milieu hospitalier.

Les résultats ont démontré un taux de réponse globale (GI-ORR) de 56 %, dont 30 patients en réponse complète (37 %), 11 patients en très bonne réponse partielle (14%) et 4 patients en réponse partielle (5%) chez les patients atteints de GI-aGvH 28 jours après l'initiation du traitement ; la survie globale à 12 mois était de 59 % chez les patients répondeurs au traitement avec MaaT013.

Un taux de réponse globale de 65 % a été observé chez 31 patients traités avec MaaT013 comme traitement de 3e ligne chez les patients après échec du traitement de 2e ligne par ruxolitinib. Dans ce groupe qui a répondu au traitement par MaaT013, le taux de survie à 12 mois était de 74 %. Une population similaire de patients reçoit actuellement un traitement dans le cadre de l'essai clinique pivot de phase III ARES réalisé par MaaT Pharma en Europe.

"Les bénéfices cliniques que nous continuons à observer avec MaaT013 sont prometteurs et renforcent le potentiel de notre traitement MET pour améliorer la survie des patients atteints d'aGvH lorsque les premières lignes de traitement ne donnent pas les résultats escomptés", commente Hervé Affagard, Directeur Général et co-fondateur de MaaT Pharma. "L'année 2022 restera sans conteste comme une année de référence marquant un tournant pour l'industrie thérapeutique du microbiote, désormais plus mature. Nous nous attendons à une accélération dans le domaine suite à la première approbation de la FDA pour un médicament-microbiote dans la prévention de l'infection C.difficile et des résultats cliniques prometteurs dans de nombreuses indications comme les maladies infectieuses et l'oncologie".

En outre, MaaT Pharma, qui a annoncé le recrutement du premier patient pour l'étude pivot de phase III à bras unique et en ouvert ARES pour MaaT013 en mars 2022, prévoit une revue de la sécurité et des données par un Comité indépendant de surveillance et de sécurité (DSMB), après le recrutement de la moitié des patients, au cours du 1er semestre 2023.

MaaT Pharma organise un webcast pour les investisseurs le lundi 12 décembre, à 18h CET.