MaaT Parma : résultats prometteurs de l'étude de phase Ib CIMON réalisée sur des patients atteints LAM

(Boursier.com) — Les résultats complets issus de l'étude de phase Ib CIMON réalisée chez 21 patients atteints de leucémie aigüe myéloblastique (LAM) ayant reçu MaaT033, Microbiome Ecosystem Therapy (MET) sous forme de gélule administrée par voie orale, ont démontré sa sécurité et sa capacité à augmenter la richesse du microbiote en termes d'espèces microbiennes. Les résultats complets de l'étude de phase Ib CIMON ont été présentés sous forme de poster le 11 décembre à l'occasion de la rencontre annuelle de l'ASH par le Pr Mohamad Mohty, Chef du service d'Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire à l'Hôpital Saint-Antoine et Professeur à Sorbonne Université.

L'essai évaluant la dose tolérée de MaaT033 chez des patients atteints de LAM a également démontré une amorce d'implantation des espèces bactériennes bénéfiques.

La société a présenté en juin 2022 les principaux résultats de l'étude, et confirme son intention d'initier prochainement un essai pivot de phase IIb afin d'évaluer le rôle de MaaT033 dans la prévention des complications allo-HSCT.

Les activités préparatoires se sont poursuivies au 4e trimestre 2022 dans le but d'optimiser le protocole au regard de l'analyse plus approfondie effectuée des données.

"La mission de MaaT Pharma est d'améliorer la survie des patients atteints de cancers en accélérant les innovations thérapeutiques issues du microbiote " a déclaré Hervé Affagard, directeur général et cofondateur de MaaT Pharma. "Les résultats positifs de cette Phase 1b confirment le fort potentiel de notre MET sous forme orale, MaaT033, et nous prévoyons de l'évaluer en tant que traitement d'entretien et de maintenance chez les patients atteints d'hémopathies malignes."

MaaT Pharma organisera un webcast pour les investisseurs le lundi 12 décembre à 18h CET