M6 : vif repli des bénéfices en 2022

En 2022, le Groupe M6 réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1,357 milliard d'euros, en baisse de -2,4% par rapport à 2021.

Le recul des recettes publicitaires (-4,7% à 1,083 MdE), dans un contexte de dégradation de l'environnement économique, est en partie compensé par la hausse des revenus non-publicitaires (+8%).

Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 336,2 millions d'euros contre 346,7 ME en 2021 qui intégraient 20 ME d'aides publiques (1,8 ME en 2022). Retraité de cet élément non récurrent, l'Ebita du Groupe M6 atteint son plus haut niveau historique à 334,4 ME, contre 326,7 ME en 2021 et 284,4 ME en 2019. Il inclut en outre -5,4 ME de charges relatives au projet de fusion M6/TF1 (vs. -8,5 ME en 2021).

La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 24,6% (hors aides publiques) contre 23,5% en 2021 et 19,5% en 2019. Cette progression du taux de marge malgré une baisse du chiffre d'affaires consolidé reflète notamment la flexibilité du Groupe dans la gestion de ses coûts, les synergies développées entre l'ensemble de ses antennes et la contribution de Stéphane Plaza Immobilier.

Le résultat opérationnel (EBIT) se monte à 312 ME (390,5 ME en 2021). En 2021, l'EBIT intégrait une plus-value de revalorisation de 52,4 ME du fait de la prise de participation majoritaire dans Stéphane Plaza Immobilier.

Lancé le 20 octobre 2020, Salto rassemble à ce jour près de 1 million d'abonnés mais a réalisé de nouveau en 2022 une perte opérationnelle significative de -72,3 ME (soit -24,1 ME en quote-part M6). Dans le contexte de l'échec du projet de fusion M6/TF1, les trois associés de Salto ont testé d'éventuels acquéreurs pour la plateforme, tout en évaluant le coût de la liquidation de la société qui s'élève à -66 ME (soit -22 ME en quote-part M6). Ainsi, l'impact total de Salto sur les comptes du Groupe atteint -46,1 ME au 31 décembre 2022. Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses investissements dans le streaming à travers la société Bedrock, dont la quote-part de résultat atteint -7,9 ME en 2022.

Le résultat net de la période du Groupe M6 s'établit à 165,9 ME (280,8 ME en 2021). Il se tasse de 40,9%. Le résultat net de la période attribuable au Groupe ressort à 161,5 ME (280,9 ME en 2021). Il recule de 42,5%.