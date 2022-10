M6 : ventes en baisse mais marge en hausse

(Boursier.com) — M6 enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 290,1 ME, en baisse de -5,8% par rapport au 3ème trimestre 2021. Face à un effet de base défavorable, les recettes publicitaires diminuent de -8,2% dans un environnement économique incertain qui pèse sur les investissements publicitaires de plusieurs secteurs, qui subissent l'inflation des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement.

Les revenus non publicitaires progressent de +2,7%, bénéficiant de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier qui compense le recul de l'activité cinéma.

Hors éléments non récurrents, le résultat opérationnel courant atteint 57,2 ME, contre 58,7 ME au T3 2021.

La baisse du chiffre d'affaires est compensée par les économies de coûts de programmes TV, l'optimisation des coûts de la Radio et la contribution de Stéphane Plaza Immobilier.

M6 dégage ainsi une marge opérationnelle hors éléments non récurrents en croissance de +0,7 point, qui atteint 19,7% au 3ème trimestre 2022.

Le groupe affiche une position de trésorerie nette positive de +188,1 ME au 30 septembre 2022, contre +162,9 ME au 30 juin 2022.