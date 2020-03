M6 va ouvrir le capital de Bedrock

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — M6 va ouvrir le capital de sa filiale technologique spécialisée dans la conception et le développement de plateformes de streaming. Bedrock, dirigée par Jonas Engwall, rassemble plus de 200 collaborateurs, et développe une plateforme technologique utilisée aujourd'hui par 6Play, RTL Belgique, RTL Hongrie et RTL Croatie. A partir de juin, cette plateforme sera utilisée par le service SVOD Salto qui sera lancé par les Groupes TF1, France Télévisions et M6. RTL Pays-Bas utilisera également cette technologie pour la prochaine version de ses services de replay RTL XL et de SVOD Videoland.

Bedrock a pour ambition de fournir sa plateforme technologique à d'autres diffuseurs européens, au-delà de RTL Group. Dans le but de poursuivre son développement et de mutualiser les investissements à l'échelle européenne, le Groupe M6 ouvre le capital de Bedrock, permettant à RTL Group d'acquérir une participation à hauteur de 50%. Avec cette opération, le Groupe M6 et RTL Group ambitionnent de créer la plateforme technologique de streaming leader en Europe. Le capital de Bedrock pourrait s'ouvrir à d'autres actionnaires.

La réalisation de l'opération reste suspendue à la consultation des instances représentatives du personnel