M6 : une marge opérationnelle au plus haut depuis 20 ans...

M6 : une marge opérationnelle au plus haut depuis 20 ans...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2020, M6 réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1.273 ME, en baisse de 12,5%.

Cette variation reflète le recul des recettes publicitaires, affectées très sévèrement au printemps par l'arrêt quasi-intégral de l'économie française en raison du confinement de la population mais qui s'inscrivent en croissance de +1,6% au 4ème trimestre et l'impact de la crise sanitaire sur les revenus non-publicitaires.

Dans ce contexte, M6 a su adapter très rapidement son niveau de charges d'exploitation réussissant ainsi à compenser 93% de la baisse de ses revenus par des économies de coûts.

Le groupe affiche un résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé de 270,7 ME, contre 284,4 MEUR en 2019, soit une baisse de -4,8%.

La marge opérationnelle s'élève à 21,3% (+1,7 point par rapport à 2019) et atteint son plus haut niveau depuis 20 ans.

Par ailleurs, au cours de cette année agitée, le groupe a mené à terme trois opérations structurantes avec le rapprochement d'iGraal avec Global Savings Group, qui renforce son orientation sur le marketing digital en devenant le 1er actionnaire de la nouvelle structure, l'ouverture du capital de sa filiale technologique Bedrock à RTL Group, pour accélérer sa capacité d'innovation dans le streaming pour la télévision non-linéaire et la cession de l'activité opérationnelle du téléachat.

Ces opérations dégagent 123,5 ME de plus-values sur l'année.

Le résultat net de la période s'établit ainsi à 276,6 ME, à +60,9%.

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres atteignent 1.060 ME, contre 772 ME au 31 décembre 2019 reflétant essentiellement le résultat net de l'année et l'absence de versement de dividende en 2020 au titre de 2019.

Le groupe affiche, en outre, une trésorerie nette de 87,2 ME, contre une dette nette de 98,7 ME au 31 décembre 2019.

Dans ce contexte, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale Mixte, convoquée le 20 avril 2021, de distribuer un dividende de 1,50 Euro par action. Le détachement interviendra le 4 mai et le paiement 6 mai 2021.