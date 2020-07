M6 tourne la page du téléachat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — M6 tourne la page du téléachat. Le groupe audiovisuel est entré en négociations exclusives avec la société Stars, maison-mère de Teleshopping, en vue de la cession de 100% de sa filiale Home Shopping Service.

La cession du capital s'accompagnerait d'un contrat de diffusion des programmes de téléachat sur les antennes du groupe M6 et d'une option de vente de la participation de 51% détenue par M6 dans Best of TV, dont l'activité devrait bénéficier du rapprochement de Home Shopping Service avec Stars.

Home Shopping Service est l'entité juridique qui produit M6 Boutique, l'émission de téléachat sur la chaîne M6. Home Shopping Service réalise également des formats de téléachat pour d'autres diffuseurs français et étrangers et des infomercials.

La réalisation de l'opération reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées. Sous réserve des opérations à mener, M6 estime que l'impact sur les comptes devrait être peu significatif.