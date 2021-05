M6 : TF1, toujours favori ?

(Boursier.com) — L 'avenir de M6 se joue maintenant. Comme le rappellent 'Les Echos', les prétendants au rachat de la participation de 48,3% de Bertelsmann dans la '6' doivent déposer leur offre dans ces jours-ci. Et selon le quotidien financier, TF1 apparaît toujours comme le grand favori. Si l'autorité de la concurrence aura son mot à dire en raison du poids qu'aurait le groupe combiné sur le marché publicitaire de la télévision en France, la transformation en cours du secteur avec l'arrivée des géants de la tech pourrait jouer en faveur de TF1 qui attend des synergies considérables d'un tel rapprochement.

"Parmi les autres postulants, Xavier Niel - avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton - apparaît comme le premier challenger de TF1", souligne le journal. Le trio "préparerait une offre 'canon'", qui ne serait toutefois pas suffisante pour devancer la filiale de Bouygues. Enfin, Vivendi et l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky sont cités comme étant dans la course mais avec sans doute une longueur de retard.

"Quoiqu'il arrive, le sort de M6 devrait être fixé avant la fin juin", affirment 'Les Echos'.