M6 / TF1 : lé régulateur se prononcera d'ici l'été 2022

(Boursier.com) — Il faudra peut-être patienter jusqu'à l'été 2022 pour connaître la décision de l'autorité française de la concurrence sur le projet de rapprochement entre TF1 et M6. Isabelle De Silva, la présidente du régulateur, l'a elle-même indiqué sur 'BFM Business' ce matin. Après plusieurs semaines de spéculations, les deux premières chaînes privés de l'Hexagone ont confirmé le mois dernier leur projet de fusion dans le cadre duquel Bouygues prendrait 30% du nouvel ensemble tandis que l'allemand RTL, filiale de Bertelsmann, conserverait 16% de la nouvelle entité.

"Pour savoir si c'est un mouvement qu'il faut faire, et qui n'a pas encore été fait ni en France ni en Europe, nous allons interroger de manière très approfondie les acteurs, ceux qui font de la publicité, ceux qui achètent des espaces publicitaires, pour voir si les choses sont comparables", a notamment déclaré Isabelle De Silva.

La distribution des programmes gratuits, qui aujourd'hui peut se faire via des plateformes ou les box des fournisseurs d'accès à internet, sera étudiée également, selon la patronne du régulateur. "Il faut examiner si cela peut créer un effet négatif pour la concurrence", souligne Isabelle De Silva qui précise que le dossier TF1/M6 occupera le régulateur français "de façon très intensive" dans les prochains mois.

Le projet vise à créer le groupe de médias français proposant l'offre la plus diversifiée en TV, radio, digital, production de contenus et technologies, au bénéfice de tous les publics et de la filière audiovisuelle française. Il doit également permettre "d'apporter une réponse française aux défis des plateformes mondiales".