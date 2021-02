M6 : résultats et spéculation dopent le titre

(Boursier.com) — M6 s'envole de 10% à 17,5 euros à l'ouverture du marché parisien, porté par de solides résultats 2020 mais aussi par la spéculation qui entoure le groupe de médias. A ce sujet, "le Conseil de Surveillance a décidé de créer un Comité Stratégique, composé de quatre membres et qui aura pour mission d'approfondir la compréhension des enjeux opérationnels et concurrentiels des différentes activités du Groupe. A ce titre, le comité examinera les questions de consolidation nationale évoquées récemment dans la communication de RTL Group".

Dans un entretien accordé au 'Figaro', le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Tavernost, affirme d'ailleurs que "sans concentration, la télévision française sera laminée par Netflix ou Amazon".

Du côté des résultats, la société est parvenue à dégager l'an passé une marge opérationnelle de 21,3 % (+1,7 point par rapport à 2019), au plus haut niveau depuis 20 ans, alors que le résultat stable affiche une hausse de 60,9% à 276,6 millions d'euros malgré un chiffre d'affaires consolidé en repli de 12,5% à 1,27 MdE. Le groupe a par ailleurs annoncé un prochain dividende de 1,5 euro par action.

Oddo BHF évoque de très bons résultats et met en avant la politique de distribution qui est une bonne nouvelle. Elle devrait en effet soutenir le cours ces prochaines semaines, tant le dividende est une composante importante de la performance boursière des télévisions. Le broker confirme logiquement son avis 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 16,5 à 19,5 euros. Le titre est actuellement l'un des plus attractifs sur le segment de la TV : la tendance opérationnelle est bonne et 2021 devrait matérialiser un fort rebond des résultats ; une opération structurante sur le capital est très probable dès 2021 et sera mécaniquement source de création valeur pour l'actionnaire (prime ou synergies en cas de rapprochement avec un concurrent). Ce qui pourrait passer par une cession ou une fusion ou la création d'une JV en France avec un partenaire (Altice ou Vivendi par exemple), pour une éventuelle cession complète d'ici quelques années en cas d'évolution de la loi limitant à 49% la participation maximale d'un actionnaire.

Goldman Sachs ('neutre') met de son côté en avant la meilleure tendance publicitaire que prévu au quatrième trimestre ainsi que la bonne gestion des coûts.