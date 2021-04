M6 : recule malgré un très bon début d'année

(Boursier.com) — Bénéficiant de son programme d'économies de coûts, M6 est parvenu à améliorer son résultat opérationnel courant au premier trimestre malgré une activité globalement stable. L'Ebita consolidé a ainsi atteint 64,3 millions d'euros, contre 45,6 ME au 1er trimestre 2020, pour un chiffre d'affaires consolidé stable, hors effets périmètre liés aux déconsolidations de Home Shopping Service (-16,6 ME) et iGraal (-8,8 ME) à 296,6 ME. En publié, les revenus reculent de 7,7%.

Baisse significative des coûts de la grille TV

Les recettes publicitaires plurimedia progressent de +1,6% (soit +3,8 ME). Après un début d'année difficile, marqué par la poursuite de la crise sanitaire, elles bénéficient d'un effet de base favorable en mars alors que le 1er confinement avait été mis en place à cette période l'an dernier. Les revenus non-publicitaires sont en repli de 3,1 ME, pénalisés essentiellement par la baisse des revenus de l'activité cinéma, liée à la fermeture des salles.

Dans un environnement d'affaires toujours dégradé, le Groupe a maintenu ses efforts en matière d'économies de coûts, améliorant ainsi la performance opérationnelle de ses pôles TV et Radio. La grille TV a, notamment, encore fait l'objet d'une gestion optimisée, permettant une baisse significative des coûts tout en améliorant les audiences.

21,7% de marge opérationnelle !

L'agilité dont le Groupe continue de faire preuve lui permet d'atteindre un niveau record de marge opérationnelle (21,7% contre 14,2% en 2020 et 18,6% en 2019 - plus haut niveau depuis 16 ans).

L'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1,50 euro au titre de l'exercice 2020, offrant ainsi un rendement de 11,3%, calculé sur le dernier cours de bourse de l'année 2020.

A l'occasion du projet de cession du contrôle de Métropole Télévision par RTL Group, le Conseil de Surveillance a décidé le 22 mars 2021 de constituer un comité ad hoc composé de ses seuls membres indépendants (Marie Cheval, Mouna Sepehri et Nicolas Houze) et présidé par Marie Cheval. Ce comité aura pour mission d'examiner les différents projets qui lui seront présentés par RTL Group, notamment au regard de l'intérêt social.

Le titre plie avec le marché

Dans le sillage des marchés, M6 abandonne 1,5% à 18,3 euros à la mi-journée malgré cet excellent début d'année. Il faut dire également que la valeur a bondi de près de 40% depuis le premier janvier, portée notamment par la spéculation entourant la cession à venir de la participation de 48,3% de Bertelsmann. Oddo BHF parle d'un très bon premier trimestre avec un contrôle de coûts impressionnant. Une performance très encourageante qui démontre la volonté du groupe d'afficher un EBITA record pour 2021. A 'surperformer' avec un objectif de 25 euros, l'analyste juge le titre toujours particulièrement attractif.