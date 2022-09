M6 rebondit avec le retour de la spéculation

(Boursier.com) — Chahuté en début de semaine après l'abandon du projet de fusion avec TF1, M6 rebondit de près de 5% ce jeudi avec le retour de la spéculation. Comme le laissaient entendre plusieurs spécialistes du secteur, RTL Group (qui détient 48,26% de M6) chercherait bien à se séparer rapidement de sa participation dans le groupe français.

Selon les informations du 'Financial Times', Bertelsmann a demandé à recevoir des offres indicatives d'ici vendredi. "Nous 'testons le marché'. C'est sur la base de ce test que nous déciderons de vendre ou non", a confirmé au quotidien financier Thomas Rabe, le directeur général de Bertelsmann. Le dirigeant précise avoir demandé des offres non contraignantes après avoir été "inondé de manifestations d'intérêt" pour sa part dans M6. Selon le FT, un consortium de grands entrepreneurs français, incluant Rodolphe Saadé, Stéphane Courbit et Marc Ladreit de Lacharrière, se serait notamment manifesté. Silvio Berlusconi, Vincent Bolloré, Daniel Kretinsky ou encore Patrick Drahi seraient également intéressés.

Le temps presse puisque la cession doit être finalisée avant le 5 mai prochain, date du renouvellement de la licence TNT de M6 auprès de l'Arcom.

Graham Simpson, analyste chez Canaccord, explique à 'Bloomberg' que les soumissionnaires potentiels ayant déjà des intérêts télévisuels importants pourraient avoir du mal à conclure un accord sans cessions importantes pour satisfaire les autorités de la concurrence, tandis que la justification stratégique d'un tel investissement pour des acteurs extérieurs au secteur pourrait être remise en cause. "Bertelsmann n'est pas un vendeur forcé et toute offre à ces niveaux de cours serait extrêmement opportuniste", dit-il, prédisant une offre réussie plus proche de 20 euros par titre.