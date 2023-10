M6 publie un chiffre d'affaires consolidé de 296 ME, en hausse de 2,1%, au T3

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2023, le Groupe M6 réalise un chiffre d'affaires consolidé de 296 ME, en hausse de +2,1% (+4,7% hors effet de périmètre). Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe est ressorti en hausse de 5,7% sur le trimestre, porté par la reprise du marché publicitaire TV et la diffusion d'évènements sportifs fédérateurs, tels que la Coupe du monde féminine de football et la Coupe du monde de rugby.

Les recettes non publicitaires sont en baisse de -9,4%, du fait notamment de la déconsolidation de Best Of TV. Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 55,8 ME (+0,1%), soit une marge opérationnelle de 18,8%.

Au 30 septembre 2023, le Groupe M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 917,9 ME, en baisse de 3,8% par rapport au 30 septembre 2022 et de -1,6% hors effet de périmètre.

Cette variation est principalement liée au recul du chiffre d'affaires publicitaire TV au 1er semestre 2023, qui atteint 624,2 ME à fin septembre 2023, soit une baisse de -2,5%.

Au cours des 9 premiers mois, le non linéaire (streaming) représente 379,6 millions d'heures consommées soit 5,5% de la consommation TV totale et 7,5% du chiffre d'affaire publicitaire TV total.

Le coût de grille TV atteint 343 ME au 30 septembre 2023 contre 344,5 ME au 30 septembre 2022, le surcoût des évènements sportifs ayant été absorbé. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé du Groupe s'établit à 190,8 ME (-12,0%), soit une marge opérationnelle de 20,8%.

Les sociétés mises en équivalence affichent une performance positive, +3,3 ME, contre -32,4 ME en 2022, reflétant l'activité opérationnelle des sociétés du portefeuille et bénéficiant de l'arrêt de la plateforme SALTO.

Le résultat net s'élève ainsi à 159,5 ME, soit une hausse de +36,2% par rapport à 2022.

Au 30 septembre 2023, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 1.227,3 ME, contre 1.199,2 ME au 31 décembre 2022, reflétant la performance des neuf premiers mois de l'année et l'opération de cession du pôle de médias et services thématiques en ligne au Groupe Prisma Média. La trésorerie nette s'élève à +229,6 ME, contre +188,1 ME au 30 septembre 2022.

Perspectives

Dans un environnement économique toujours incertain, le Groupe s'attend à un marché publicitaire TV dans la tendance des 9 premiers mois, tandis que la radio devrait être en croissance sur la même période.

Prochaine publication : Information financière annuelle le 13 février 2024 après clôture de la bourse