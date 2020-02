M6 : publication bien accueillie

(Boursier.com) — M6 fait partie des bons élèves du jour à Paris avec un titre qui gagne 2,7% à 15,6 euros dans le sillage d'une publication annuelle supérieure aux attentes de la place. Le groupe de médias a publié jeudi soir un résultat opérationnel courant (EBITA) 2019 de 284,4 ME (+7%), au plus haut historique, pour un chiffre d'affaires de 1,456 milliard d'euros, en hausse de +2,4%, soutenu par la croissance des recettes publicitaires plurimédia (+3,8%). La marge opérationnelle s'élève à 19,5% (+0,8 point par rapport à 2018) et atteint son plus haut niveau depuis 19 ans. Le résultat net des activités poursuivies est stable, à 174 ME.

Le directoire proposera à l'Assemblée Générale Mixte, convoquée le 28 avril, de distribuer un dividende de 1 euro par action, stable par rapport à 2018.