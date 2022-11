M6 : projet de cession de 'Best of TV'

(Boursier.com) — Le Groupe M6 est entré en négociations exclusives avec la société Passat S.A., en vue de la cession de sa filiale 'Best of TV', détenue à 51%.

Best of TV (importateur/grossiste) propose, en grande distribution, différents produits de niche dont ceux exclusifs du téléachat. Ceux-ci sont généralement accompagnés, en magasin, d'une mise en avant moderne et attractive avec un film de démonstration.

Passat S.A. et Best of TV évoluent dans le même univers concurrentiel et proposent des gammes différentes et complémentaires à leurs clients. Cette complémentarité d'offre, ainsi que le partage de valeurs communes, permettront d'accélérer le développement de leur activité.

Ce projet a le soutien du management de 'Best of TV'.

La réalisation de l'opération reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Par cette cession, M6 poursuit la rotation de son portefeuille de diversifications, dont le développement s'appuie notamment sur la puissance des antennes du Groupe.