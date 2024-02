M6 : place à la nouvelle génération après le départ de Nicolas de Tavernost

(Boursier.com) — Le groupe audiovisuel M6 a annoncé le départ de son emblématique patron, Nicolas de Tavernost, bientôt atteint de la limite d'âge au poste de Président du Directoire. " Les objectifs stratégiques étant désormais clarifiés, il est préférable de confier la Présidence du Groupe à une nouvelle génération qui devra mener à bien sa transformation ", annonce le groupe.

Le Conseil de Surveillance, sur recommandation du Comité des Nominations, qui lui a présenté les plans de succession du Directoire et des principaux cadres dirigeants, a désigné David Larramendy comme successeur de Nicolas de Tavernost à la Présidence du Directoire en précisant que sa nomination interviendra à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte du 23 avril 2024, lors de la réunion du Conseil de Surveillance, date à laquelle Nicolas de Tavernost quittera la Présidence du Directoire. David Larramendy est actuellement membre du Directoire en charge des activités commerciales.

" Avec David Larramendy, nous avons choisi un dirigeant très compétent et expérimenté qui travaille au sein du Groupe M6 depuis plus de 16 ans avec d'excellents résultats, notamment en tant que Directeur Général de la régie publicitaire. Cette passation en interne démontre également les qualités remarquables de manager et de leadership de Nicolas de Tavernost ", a notamment commenté Elmar Heggen, Président du Conseil de Surveillance du Groupe M6.