M6 : nouvelle progression de la marge opérationnelle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe M6 a réalisé un chiffre d'affaires 2019 de 1,456 milliard d'euros, en hausse de +2,4%, soutenu par la croissance des recettes publicitaires plurimédia (+3,8%), qui incluent notamment le pôle Jeunesse TV (ex-Lagardère) sur les 4 derniers mois de l'année.

Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 284,4 ME (+7%), nouveau plus haut historique. L'ensemble des segments d'activité du Groupe (TV, Radio, Production et droits audiovisuels, Diversifications) voient leur contribution augmenter. A périmètre constant (hors pôle Jeunesse TV), le Groupe parvient à faire progresser son EBITA (+1,1 ME) malgré l'effet de base défavorable lié à l'arrêt du contrat M6 mobile by Orange le 30 juin 2019 (-10,1 ME). La marge opérationnelle s'élève à 19,5% (+0,8 point par rapport à 2018) et atteint son plus haut niveau depuis 19 ans. Le résultat net des activités poursuivies est stable, à 174 ME.

Les charges opérationnelles liées aux regroupements d'entreprise augmentent de 6 ME. M6 a, en effet, comptabilisé une charge non-récurrente de 6,9 ME, correspondant à l'apurement des créances de fonds de soutien enregistrées à l'actif du bilan au moment de l'acquisition des sociétés de catalogue Mandarin Cinéma et Fidélité Films, en contrepartie des encaissements des subventions du CNC sur l'année.

Le coût de grille des chaînes TV (chaînes en clair, chaînes payantes et 6play) s'élève à 501,3 ME, en hausse de 5,7 ME sur un an. Hors chaînes Jeunesse, il observe une diminution qui reflète l'agilité du groupe face à ce ralentissement conjoncturel du marché publicitaire. L'activité TV contribue ainsi à hauteur de 223,6 ME à l'EBITA, soit une hausse de +9,6 ME par rapport à 2018.

Le directoire proposera à l'Assemblée Générale Mixte, convoquée le 28 avril, de distribuer un dividende de 1 euro par action, stable par rapport à 2018. Le détachement interviendra le 13 mai et le paiement le 15 mai 2020.