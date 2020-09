M6 : nomination

(Boursier.com) — Guillaume Couturié, 34 ans, est nommé Responsable des Relations Investisseurs du groupe M6, après 6 années passées au sein de la Direction Financière du Groupe M6 et 4 années d'audit au sein du cabinet KPMG. Rattaché directement à Jérôme Lefébure, il aura pour mission de piloter les relations avec les investisseurs et les analystes financiers, et de poursuivre le développement de la politique de communication financière du Groupe.

Il succède ainsi à Éric Ghestemme, qui devient Directeur Financier de Bedrock, filiale à 50/50 du Groupe M6 et de RTL Group, spécialisée dans la conception et le développement de plateformes de streaming...