M6 : négociations exclusives avec GSG

M6 : négociations exclusives avec GSG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe M6 est entré en négociations exclusives avec le Groupe allemand Global Savings Group, acteur mondial majeur du marketing digital, en vue d'un rapprochement avec sa filiale iGraal, leader français du cashback. L'opération, qui prendrait la forme d'une cession partielle en numéraire pour un montant de 35 ME et d'un échange d'actions, valoriserait iGraal à 123,5 ME (sous réserve d'ajustements de trésorerie). Le Groupe M6 deviendrait alors le premier actionnaire de GSG avec 38% du capital (devant les fonds d'investissement Rocket Internet et Holtzbrinck Ventures).

La réalisation de l'opération reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances sociales concernées, et est attendue au premier trimestre 2020.

Dans le cadre de sa stratégie de diversification, le Groupe M6 a fait l'acquisition d'iGraal en 2016 et a accompagné sa très forte croissance sur le marché français. Il a notamment permis un renforcement de la société grâce à sa fusion avec Radins.com, acteur de référence du couponing en ligne en France, acquis par le Groupe M6 début 2015.

iGraal est le leader incontesté du cashback en ligne sur le marché français et deuxième acteur sur le marché allemand, fort de partenariats privilégiés avec les principaux e-commerçants, d'une expertise approfondie en acquisition digitale et d'une technologie de pointe. iGraal revendique aujourd'hui une communauté fidèle de plus de 6 millions de membres et va générer un chiffre d'affaires de près de 40 ME en 2019 (en croissance de près de 30%) et 7 ME d'EBITDA.

GSG est une société allemande créée en 2012, acteur mondial incontournable du marketing digital et leader du couponing en ligne en Europe. Présent dans plus de 20 pays, le Groupe possède des filiales aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Brésil et en Malaisie. GSG a noué des partenariats avec les groupes médias référents sur leur marché domestique (CNN, DailyMail, Le Monde, El País, Focus...), les accompagnant dans la monétisation de leurs audiences digitales.

Positionnées sur le marché porteur du marketing à la performance et soutenues par la forte croissance du e-commerce, iGraal et GSG possèdent des fortes perspectives de développement. Convaincu par le potentiel significatif de création de valeur permis par la complémentarité des deux sociétés, le Groupe M6 considère le rapprochement industriel entre iGraal et GSG, comme l'opportunité de constituer un groupe international digital leader sur le marché du cashback et du couponing...