M6 monte à 51% du capital de Stéphane Plaza Immobilier

(Boursier.com) — Le groupe M6 prend le contrôle de Stéphane Plaza Immobilier avec l'acquisition de 2% du capital du réseau d'agences immobilières franchisées dont il détenait déjà 49%.

M6 précise que cette opération valorise Stéphane Plaza Immobilier à 125 ME pour 100% du capital. Le réseau compte déjà 660 contrats de franchise, seulement 7 ans après sa création et sera désormais consolidé à 100% dans les comptes du groupe M6, au sein du segment " Diversifications ". En 2021, Stéphane Plaza Immobilier devrait réaliser un EBITA estimé à 12,5 ME, en croissance de 47%.

M6 annonce renouveler son entière confiance au président et cofondateur de la société, Patrick-Michel de Lusigny, afin de mener à bien les prochaines étapes de développement du réseau au côté de l'animateur Stéphane Plaza. La participation de Stéphane Plaza reste intacte et ses responsabilités inchangées.