M6 : minoritaires en question

(Boursier.com) — En hausse de près de 10% à l'ouverture du marché, M6 réduit ses gains à un peu plus de 3,5% à 15 euros en matinée. L'agitation reste forte autour de la 'six' après l'échec du rapprochement avec TF1. RTL Group (Bertelsmann) souhaite céder au plus vite sa participation, désireux de se recentrer dans les pays où il est leader. Une procédure accélérée par le fait que le renouvellement de la fréquence de la chaîne M6 est prévu en mai prochain. Or, la loi française interdit au propriétaire de la chaîne concernée de la vendre dans les 5 ans qui suivent ce renouvellement...

Selon les dernières informations obtenues par 'Bloomberg', l'homme d'affaires français Stéphane Courbit et ses partenaires financiers auraient proposé un prix de 20 euros par action pour reprendre la participation de Bertelsmann. L'offre représenterait ainsi une prime de 39% par rapport au cours de clôture de l'action M6 vendredi, à 14,43 euros, et valorise la participation de 48% au sein de M6 à environ 1,22 milliard d'euros. Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, et l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière seraient présents dans ce consortium. L'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, et le groupe italien de télévision MediaForEurope, associé à Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, seraient également dans la course.

Mais pour Oddo BHF, la question centrale reste de savoir si l'offre porte uniquement sur 48% ou sur 100% du capital. Comme évoqué à de nombreuses reprises, deux lois coexistent en effet en France : celle interdisant à un groupe de détenir plus de 49% d'une chaîne TNT nationale (avec plus de 8% d'audience) et la loi boursière qui oblige le lancement d'une OPA en cas de franchissement du seuil des 30%. Il semble que les négociations ne portent que sur le bloc de 48%, ce qui validerait l'idée de la primauté de la loi audiovisuelle. Toutefois il n'existe aucune jurisprudence et la visibilité juridique est faible. Le risque de procédure existe, d'autant que des solutions de prise en compte des minoritaires existent comme cela a été le cas pour la fusion entre TF1 et M6 (création de M6 Editions qui aurait été cotée). Il est donc tout à fait possible de concilier ces deux lois sur la base d'un tel montage, estime l'analyste. Il rappelle par ailleurs que si un groupe déjà présent sur le marché (comme Altice) venait à faire une offre, il est probable qu'il cherche à acquérir la totalité du capital pour maximiser le potentiel de synergies.