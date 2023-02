M6 Métropole Télévision : évolution du directoire

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance du Groupe M6 s'est réuni aujourd'hui pour examiner les comptes de l'exercice 2022, arrêtés par le Directoire. Le Groupe vient de publier des résultats très positifs pour l'année 2022, qui témoignent de son agilité et de sa solidité malgré un contexte économique et concurrentiel plus difficile. Cette performance lui permet d'aborder avec confiance les défis importants devant lui.

Dans un marché profondément évolutif, le Groupe M6 compte accélérer ses efforts et ses investissements pour développer ses activités dans le streaming, digitaliser ses activités publicitaires et se renforcer dans la production de contenus. Une revue stratégique est en cours et sera détaillée avant la fin du premier semestre de cette année.

Afin de poursuivre cette transformation, le Conseil de Surveillance a décidé, lors de sa réunion tenue aujourd'hui, de nommer un nouveau collège du Directoire, le mandat du collège actuel arrivant à échéance ce jour.

Ce nouveau collège, nommé pour une durée de trois ans, sera présidé par Nicolas de Tavernost, en qui la confiance du Conseil est renouvelée. Il sera également composé de :

- Karine Blouët, membre en charge des affaires publiques ;

- Guillaume Charles, membre en charge des antennes et des contenus ;

- Henri de Fontaines, membre en charge de la stratégie, de la transformation et du développement ;

- David Larramendy, membre en charge des activités commerciales.

Cette poursuite de l'évolution des instances dirigeantes du Groupe met en avant une nouvelle génération de dirigeants, dont la vision sera importante pour porter la transformation digitale du Groupe.

Ce nouveau Directoire pourra s'appuyer sur la compétence et l'expérience des membres du précédent collège, en qui le Conseil de Surveillance renouvelle sa confiance et qui resteront directement rattachés au Président du Directoire :

- Thomas Valentin, devient Conseiller du Président pour les contenus linéaires et non-linéaires, poursuivant ainsi sa contribution à l'évolution stratégique du Groupe après 36 années en tant que Directeur Général des Antennes et Contenus, au cours desquelles il a construit la puissance et la complémentarité des antennes, en innovant sans cesse. Le Conseil de Surveillance a tenu à remercier Thomas Valentin pour sa contribution essentielle à la construction du Groupe et le remercie d'avoir accepté de continuer d'apporter son expérience aux équipes des contenus ;

- Jérôme Lefébure, est nommé Directeur Général Finance et Supports, poursuivant ainsi la mise en oeuvre de la gestion particulièrement efficace du Groupe ;

- Régis Ravanas, qui a poursuivi avec succès l'intégration des activités radios et audio au sein du Groupe, continuera de diriger les antennes radios, les activités musicales et spectacles. Il aura notamment pour mission de continuer à développer l'audio digital.