M6 : le dividende sera détaché le 4 mai

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société M6 Métropole Télévision SA sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 26 avril à 9h au Cinéma Le Village, à Neuilly-sur-Seine.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 mars et l'avis de convocation sera publié dans le journal d'annonces légales les Petites Affiches le 6 avril. Les documents prévus au Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée et mis en ligne sur le site internet de la société.

Notamment, le groupe de médias proposera à ses actionnaires d'approuver la distribution d'un dividende de 1 euro par action. Le détachement du coupon interviendra le 4 mai, et le paiement 6 mai.