M6 : la marge rebondit sur le T3

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de M6 s'établit à 298,7 ME, en hausse de +1,4%.

En outre, M6 a poursuivi, au 3ème trimestre, ses efforts en matière de réduction des coûts, tant sur ses grilles de programmes que sur ses autres charges d'exploitation.

L'EBITA consolidé atteint ainsi 54 ME, soit une progression significative de +19,8 ME par rapport au 3ème trimestre 2019.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, M6 réalise un chiffre d'affaires de 856,1 ME, en baisse de 15,2%, qui traduit l'impact très sévère des mesures de confinement sur l'ensemble de ses activités.

A fin septembre 2020, l'EBITA consolidé se monte à 138,3 ME, en baisse de -44,1 ME, soit -24,2% sur un an.

A 16,2%, la marge opérationnelle est en retrait de -1,9 point par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2019.

Le groupe affiche une dette nette de -11,1 ME au 30 septembre 2020, contre -98,7 ME au 31 décembre 2019