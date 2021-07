M6 : la marge opérationnelle s'élève à 23% sur le semestre

(Boursier.com) — Le groupe audiovisuel M6 a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 645 ME, en hausse de +15,7% par rapport à la première moitié de 2020. Les recettes publicitaires plurimedia progressent de +32,1% et se rapprochent de leur niveau d'avant-crise. Après un début d'année difficile, marqué par la poursuite de la crise sanitaire, elles ont bénéficié d'un effet de base favorable à partir de la mi-mars (début du 1er confinement 2020) et de la reprise de la consommation des ménages.

Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 165 ME, près du double de celui du 1er semestre 2020, reflétant essentiellement la hausse des revenus publicitaires. Il intègre en outre l'impact de la comptabilisation d'aides publiques exceptionnelles à hauteur de 16,9 ME. Hors éléments non récurrents, l'EBITA du Groupe M6 retrouve son niveau du 1er semestre 2019 autour de 148 ME. La marge opérationnelle s'élève à 23%, hors aides publiques, contre 15,1% au 1er semestre 2020 et 20,7% au S1 2019.

Le coût de la grille TV atteint 237,1 ME sur le semestre contre 192,8 ME un an plus tôt et 241,9 ME au S1 2019. Tout en poursuivant une gestion optimisée de ses différentes grilles, M6 souligne avoir repris ses investissements dans les programmes, avec notamment la diffusion de l'Euro 2020 de football et de nombreux programmes inédits au deuxième trimestre.

La charge d'impôts du semestre bénéficie d'une liquidation favorable au titre de l'exercice 2020 et le résultat net de la période s'établit ainsi à 119,3 ME, contre 161,2 ME au 1er semestre 2020, au cours duquel 119,6 ME de plus-values avaient été comptabilisées au titre de l'apport-cession d'iGraal à Global Savings Group et de l'ouverture du capital de Bedrock.

Au niveau des perspectives, M6 annonce que son activité publicitaire actuelle reste bien orientée, "sans préjudice d'éventuels effets liés à la crise sanitaire".