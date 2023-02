M6 : la hausse l'emporte

(Boursier.com) — Dans le rouge en début de séance, M6 s'adjuge désormais 2% à 14,4 euros au lendemain de la présentation de ses comptes 2022. Les investisseurs plébiscitent désormais clairement les résultats de la 'six' par rapport à ceux de TF1, qui chute de plus de 5% à 7,1 euros.

Oddo BHF explique que les résultats de M6 sont ressortis légèrement supérieurs au consensus avec un EBITA de 336 ME, contre 320,6 ME attendus. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 1,357 milliard d'euros, en baisse de -2,4%, en ligne avec les attentes du marché. Le trimestre a été difficile en raison du ralentissement des investissements de certains annonceurs comme l'automobile et l'alimentaire. Cette tendance a été compensée par un strict contrôle des coûts, notamment de grille, détaille l'analyste.

Le groupe a par ailleurs confirmé une revue de son directoire, sans changement de présidence. La tendance publicitaire au premier trimestre est pour le moment positive, selon le courtier, malgré une visibilité toujours faible. Le broker relève ses estimations de résultats sous l'effet d'une situation publicitaire meilleure qu'attendu en 2023 mais aussi de la déconsolidation des pertes de Salto. Il reste à 'surperformer' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 19 à 20 euros.