M6 flambe sur des rumeurs de changement d'actionnaire de contrôle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — M6 s'envole de près de 9% à 14,5 euros sur des rumeurs d'évolution du tour de table. Reuters, qui cite des sources proches des discussions, affirme que le géant allemand des médias Bertelsmann aurait approché plusieurs candidats potentiels en vue de céder sa participation de contrôle dans le Groupe M6. L'agencé évoque notamment les noms de Vivendi et d'Altice Europe. TF1 et le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky auraient également été approchés. Bertelsmann, qui espèrerait conclure un accord d'une valeur potentielle d'environ 3 milliards d'euros, n'a pas encore engagé de banques pour un processus de vente formel et les pourparlers en sont encore à un stade préliminaire, précise l'agence.