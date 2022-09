M6 flambe à nouveau en bourse, Silvio Berlusconi en embuscade ?

(Boursier.com) — M6 s'envole de nouveau de 8% à 14,43 euros en bourse de Paris, à nouveau porté par les rumeurs d'évolution de son tour de table... Alors que RTL Group (Bertelsmann) souhaite se débarrasser au plus vite de ses 48,26%, MFE devait présenter ce vendredi une offre non contraignante en cash pour reprendre cette participation, a rapporté 'La Stampa', sans citer ses sources... L'offre de la firme de Silvio Berlusconi tient compte du nouveau contexte économique, précise simplement le quotidien italien...

Il est vrai que le temps presse pour le groupe allemand désireux de se recentrer dans les pays où il est leader. Le renouvellement de la fréquence de la chaîne M6 est en effet prévu en mai prochain. Or, la loi française interdit au propriétaire de la chaîne concernée de la vendre dans les 5 ans qui suivent ce renouvellement...

Silvio Berlusconi n'est pas le seul intéressé par le dossier de reprise : Selon le 'Financial Times' de jeudi, un consortium de grands entrepreneurs français, incluant Rodolphe Saadé, Stéphane Courbit et Marc Ladreit de Lacharrière, se serait notamment manifesté... D'autres milliardaires tels que Vincent Bolloré, Daniel Kretinsky ou encore Patrick Drahi seraient également intéressés par M6.

La bourse s'agite !

A noter aussi, qu'en bourse, M6 a fait son entrée dans la liste 'Convictions' d'Oddo BHF. De manière opportuniste, et dans une perspective court terme, l'analyste explique son choix par la dimension spéculative retrouvée du dossier depuis l'échec du scenario de rapprochement avec TF1. Hors aspect spéculatif, son opinion favorable repose sur les points suivants : innovation commerciale qui permet au groupe de surperformer régulièrement le marché TV français (marges élevées) et en hausse en dépit de la crise économique et sanitaire ; synergies qui pourraient être générées dans le cadre d'un rapprochement; gestion de la base de coûts très stricte...