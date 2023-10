M6 : finalisation de la cession du pôle de médias et services thématiques au groupe Prisma Media

(Boursier.com) — Conformément à l'annonce faite le 25 juillet 2023, le Groupe M6 a finalisé la cession du pôle de médias et services thématiques en ligne au Groupe Prisma Media.

Ce pôle regroupe huit marques puissantes sur des thèmes du quotidien : Passeport Santé (1er site de santé en France), Cuisine AZ (2ème site de cuisine en France), Fourchette & Bikini, Déco, Turbo, M6 Météo, Croq'Kilos, Croq'Body.

Dans le cadre de sa stratégie de diversifications, le Groupe M6 avait acquis une partie de ces sites en 2015 afin d'accélérer son développement digital. Ce pôle a été significativement développé au cours des huit dernières années et se positionne aujourd'hui comme un acteur digital français de premier plan attirant chaque mois plus de 18 millions de visiteurs uniques.

Cette consolidation au sein de Prisma Media lui permettra de se renforcer face à la concurrence des grands acteurs internationaux et des réseaux sociaux.

"Par cette cession, le Groupe M6 poursuit une nouvelle fois avec succès la rotation de son portefeuille de diversifications, démontrant sa capacité d'adaptation aux évolutions de marché de chaque société de son portefeuille, et réussissant à concilier tant la poursuite de leur développement que la création de valeur pour le Groupe".