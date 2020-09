M6 : fait de la résistance

(Boursier.com) — M6 résiste au mouvement de baisse appuyée des marchés ce mardi avec un titre en hausse de 1,9% à 11,3 euros. La valeur reste soutenue par les dernières déclarations de Nicolas de Tavernos. Dans un entretien accordé au 'Journal du Dimanche', le patron du groupe audiovisuel affirme que les opérateurs de télévision en France et en Europe doivent fusionner ou former des alliances pour faire face à la concurrence croissante des plateformes de streaming telles que Netflix.

La coopération entre les grandes chaînes de télévision est le sujet des cinq prochaines années, et un changement de la réglementation française et européenne est nécessaire pour cela, a souligné le dirigeant à l'hebdomadaire. "Je dis simplement que si la France veut résister à la compétition internationale, des regroupements nationaux sont désormais inévitables. C'est ma conviction". Le dirigeant prenant soin de préciser qu'il n'y avait actuellement aucun plan pour un rapprochement entre M6 et TF1.

Enfin, après une très forte baisse de la publicité au ­deuxième trimestre, de l'ordre de 50%, Nicolas de Tavernos se dit relativement confiant pour la suite : "Si cette crise ne s'amplifie pas, le groupe M6 a de bonnes perspectives".