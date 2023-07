M6 : "des éléments positifs commencent à paraître sur le 2nd semestre"

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2023, le Groupe M6 enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 621,9 millions d'euros, en baisse de -6,4% par rapport au 1er semestre 2022. Hors effet de périmètre, le recul est de -4,4%.

Dans un environnement macro-économique dégradé, le marché publicitaire TV est marqué par une visibilité limitée et des volumes en retrait. Parallèlement, la Durée d'Ecoute Individuelle atteint 2h16 minutes sur la cible commerciale des 25-49 ans (-17 minutes par rapport au 1er semestre 2022). Dans ce contexte, le Groupe M6 enregistre des revenus publicitaires TV en diminution de -6%. Les recettes publicitaires des autres médias sont, quant à elles, en hausse de +2,2%.

Impacté par la baisse de son chiffre d'affaires publicitaire TV, le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé du Groupe s'établit à 135 ME (-16,2%), soit une marge opérationnelle de 21,7%.

Sur le semestre, le Groupe a cédé sa participation de 51% dans la société Ctzar, réalisant une plus-value de +4,7 ME. Par ailleurs, le résultat financier du Groupe s'élève à 4,5 ME sur le semestre en hausse de 4,6 ME. Le résultat net s'établit à 106,5 ME, en augmentation de +14,5% par rapport au 1er semestre 2022.

Situation financière

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe M6 s'élèvent à 1,175 MdE, (1,199 MdE au 31 décembre 2022). La situation de trésorerie nette est positive et s'élève à 199,2 ME (282 ME au 31 décembre 2022), reflétant la reconstitution rapide de la trésorerie après le versement en mai 2023 du dividende de 126,3 ME (1 par action).

Entrée en négociations exclusives

Le Groupe M6 et Prisma Media ont signé un accord de négociation exclusive en vue de la cession du pôle de médias et services thématiques en ligne du Groupe M6, fort de 8 principales marques : Cuisine AZ, Passeport Santé, Fourchette & Bikini, Déco, Turbo, M6 météo, Croq'Kilos, Croq'Body. L'opération devrait se conclure après l'été, et se traduira par une contribution positive au résultat net du Groupe lui permettant de dégager des marges d'investissements supplémentaires pour la transformation de son activité. La réalisation définitive de l'opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles en la matière.

Perspectives

Le Groupe M6 va poursuivre ses développements dans les contenus et notamment de ceux de 6play et 6play Max, offres essentielles de sa transformation. "Le marché publicitaire reste incertain compte tenu du contexte économique actuel, même si des éléments positifs commencent à paraître sur le 2nd semestre", explique la direction du groupe M6.