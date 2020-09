M6 décroche le contrat d'une start-up française

(Boursier.com) — Le Groupe M6, via sa chaîne principale mais également ses chaînes de la TNT (W9 et 6ter), a décroché le contrat des Laboratoires Nutrimea visant à porter la marque à l'antenne en août et septembre. Concrètement, la gamme des compléments alimentaires de Nutrimea se décline en 3 spots de 20 secondes pour 3 de ses produits phare : la Biotine, le Magnesium Marin et les Omega3.

Innovation notable, la marque s'affiche en proposant aux télespectateurs de retrouver ses produits sur son propre site (www.nutrimea.com) mais aussi via sa boutique sur Amazon (https://www.amazon.fr/plastimea). Pour ce dispositif, Nutrimea a confié la création des spots à l'agence Producteur Provocateur, et son plan media aux équipes dédiées aux nouveaux annonceurs de M6 Publicité.

Avec cette campagne, Nutrimea, un des principaux acteurs de la vente 'online' de compléments alimentaires, vise un objectif de notoriété nationale grâce à son activité qui promeut une production naturelle, d'origine française pour la majorité de ses produits et soucieuse de la préservation de la planète...