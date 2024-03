M6 : de grandes ambitions dans le streaming

(Boursier.com) — M6 poursuit son ambition dans le streaming et présente aujourd'hui sa plateforme M6+ dont le lancement dans tous les environnements est prévu avant l'Euro 2024.

Soutenu par un plan d'investissement ambitieux et par le savoir-faire de son partenaire européen Bedrock, filiale technologique de RTL Group et du Groupe M6, l'objectif est de doubler la consommation de programmes en ligne et d'en tripler les revenus issus du streaming d'ici 2028.

M6+ remplacera 6play dès son lancement.

"Conscient des défis qui nous attendent et des géants qui nous entourent, M6+ incarne notre ambition de devenir le choix évident pour les Français lorsqu'ils cherchent du divertissement en ligne. Nous avons investi dans la technologie, dans des contenus exclusifs, et dans une expérience utilisateur de qualité. Notre ambition est grande, mais elle est ancrée dans notre histoire et se nourrit de notre passion pour la télévision", commente Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6.