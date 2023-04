M6 : CMA CGM sur les 10% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 avril 2023 par l'AMF, la société anonyme CMA CGM a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 mars 2023, indirectement par l'intermédiaire de la société CMA CGM Participations, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Métropole Télévision (M6), et détenir indirectement 12.958.691 actions, soit 10,25% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché. CMA CGM Participations a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils. Le déclarant envisage de poursuivre ses acquisitions de titres en fonction des opportunités et des conditions de marché et continuer à soutenir la stratégie de la société.