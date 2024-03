M6 chipe tous les droits en clair du Mondial 2026 à TF1

(Boursier.com) — Coup dur pour TF1. Selon les informations de 'RMC Sport', le groupe M6 a récupéré tous les matchs en clair de la Coupe du monde 2026 de football organisé dans trois pays. De son côté, 'Le Figaro' indique que le groupe TF1 n'a pas souhaité surenchérir " face à une offre supérieure à la sienne " pour les droits de l'évènement sportif organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. François Pellissier, le directeur général adjoint business et sports du groupe TF1 et Julien Millereux, son directeur des sports, ont annoncé la nouvelle à leurs équipes ce matin, précise le quotidien.