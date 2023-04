M6 : chiffre d'affaires consolidé en retrait au premier trimestre

(Boursier.com) — M6 affiche un chiffre d'affaires consolidé de 312,9 millions d'euros au premier trimestre, en repli de 3%. Dans un contexte économique dégradé, les recettes publicitaires pluri-media enregistrent une diminution de 2,0%. Retraité de l'effet périmètre lié à la déconsolidation de Best of TV (cédée en novembre 2022), le chiffre d'affaires non-publicitaire est en hausse de +2,5 ME, bénéficiant du dynamisme de l'activité de vente de droits audiovisuels. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 59,5 ME, soit une marge opérationnelle de 19,0% (-1,8 points).

Au 31 mars, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 1.273,3 ME, contre 1.199,2 ME au 31 décembre 2022, avec une situation de trésorerie nette de 352,9 ME.

L'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour sera notamment amenée à approuver le versement d'un dividende par action de 1 euro au titre de l'exercice 2022, offrant ainsi un rendement de 6,5%, calculé sur le dernier cours de bourse de l'année 2022. Le détachement interviendra le 3 mai et le paiement 5 mai 2023.

En ce qui concerne les perspectives sur les 9 prochains mois, le marché publicitaire est actuellement incertain notamment au second trimestre compte tenu du contexte économique et social actuel. Après la sélection de la chaîne M6 par l'Arcom le 22 février 2023 pour une nouvelle autorisation de diffusion en TNT, le Groupe finalise les discussions avec l'Autorité de régulation sur la Convention à conclure avec elle pour permettre l'utilisation de la fréquence TNT à compter du 6 mai 2023 pour une durée de 10 ans.