M6 : cession de Best of TV finalisée

(Boursier.com) — Conformément à l'annonce faite le 2 novembre dernier, le groupe M6 indique avoir finalisé ce mercredi la cession de sa filiale Best of TV, détenue à 51%, à la société Passat.

Best of TV est un acteur de référence en France dans la commercialisation en grande distribution de produits de niche, dont ceux exclusifs du téléachat. Après 8 années dans le giron d'M6 et alors que Home Shopping Service a été cédé en 2020, le groupe audiovisuel se réjouit d'adosser cette activité à un industriel du secteur.

Best of TV (importateur/grossiste) propose, en grande distribution, différents produits de niche dont ceux exclusifs du téléachat. Ceux-ci sont généralement accompagnés, en magasin, d'une mise en avant moderne et attractive avec un film de démonstration.