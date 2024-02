M6 : bonne tenue des résultats 2023, accélération en vue dans le streaming

(Boursier.com) — Le groupe audiovisuel M6 a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de 1.315,6 ME, en très légère baisse de -0,7% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires publicitaire se tasse de -1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905 ME, en baisse de -2,2%, suivant la même tendance que le marché.

Le coût de grille du pôle TV est stable et atteint 502,6 ME au 31 décembre 2023 contre 504,9 ME au 31 décembre 2022, tout en ayant permis la diffusion de grands évènements sportifs, comme la Coupe du Monde de Rugby, ainsi qu'une croissance des programmes exclusifs pour 6Play (VOD).

Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 300,7 ME, en recul de -10,6%, affichant une marge opérationnelle de 22,9%. Le résultat net attribuable au groupe s'élève à 234,1 ME, en hausse de +45% par rapport à 2022. La trésorerie nette est en hausse de 61,6 ME et s'élevait à +343,6 ME fin 2023.

Un dividende de 1,25 euro sera proposé, correspondant à un payout de 67%, égal à la moyenne des 5 derniers dividendes versés. M6 prévoit de maintenir un dividende du même ordre au titre de l'exercice 2024 et à plus long terme, le groupe souhaite revenir à sa politique de distribution habituelle.

Tout en continuant de renforcer la télévision linéaire, M6 compte accélérer le développement de son activité streaming en lançant une nouvelle plateforme pour porter son ambition. Celle-ci proposera une offre gratuite de contenus, accessible sur tous les écrans. Cette ambition s'appuie sur des investissements complémentaires qui seront réalisés entre 2024 et 2028 et qui porteront sur les contenus, la distribution, la technologie et le marketing.

Ainsi, M6 prévoit d'investir jusqu'à 100 ME dans ses coûts opérationnels streaming avec pour ambition de doubler le chiffre d'affaires streaming ainsi que le nombre d'heures visionnées sur la plateforme d'ici 2028. Le break-even de cette activité est attendu en 2027.