M6 : bonne tenue de la marge opérationnelle

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2022, le groupe M6 a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 664,2 ME, en hausse de 3% par rapport au S1 2021 et tiré par les revenus non-publicitaires (+15,7%) qui bénéficient de la reprise de l'activité cinéma et de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier à partir du 1er janvier 2022. Les recettes publicitaires plurimedia sont, quant à elles, stables (+0,2%).

Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 161,1 ME, contre 165 ME au 1er semestre 2021. Il intègre notamment 5,3 ME de charges liées à la fusion avec TF1. Retraité des éléments non récurrents, l'EBITA atteint 165,4 ME et progresse ainsi de +8,6% sur un an. La marge opérationnelle s'élève à 24,9%, hors éléments non récurrents, et progresse de +1,3 point sur un an. Le coût de grille TV atteint 240,5 ME contre 237,1 ME au 1er semestre 2021 et 241,9 ME au 1er semestre 2019. Le résultat net s'établit à 94,4 ME, contre 119,3 ME au 1er semestre 2021.

S'agissant du rapprochement avec TF1, M6 assure qu'une communication sera diffusée très prochainement.