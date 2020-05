M6 : AG à suivre

M6 : AG à suivre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Directoire du groupe M6, qui s'est réuni le 5 mai, a décidé, compte tenu des contraintes de calendrier, de fixer la date définitive de l'Assemblée générale des actionnaires le 16 juin 2020, à 9 heures. Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale ont été aménagées.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020, le Directoire a décidé de tenir l'Assemblée générale sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Cette Assemblée générale mixte se tiendra à huis-clos le mardi 16 juin 2020 à 9h00, au siège de la Société, 89 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié le 8 mai 2020 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). Cet avis est consultable sur le site Internet de la société : www.groupem6.fr.

Compte-tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée, ni de s'y faire représenter physiquement, ces derniers pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir au Président (ou le cas échéant donner mandat à un tiers pour voter par correspondance) par voie électronique via la plateforme sécurisée Votaccess ou en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société (www.groupem6.fr).

L'Assemblée fera l'objet d'une retransmission en direct et en différé sur le site Internet de la Société www.groupem6.fr dans la rubrique Présentations.