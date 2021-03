M6 : AG à huis clos

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de la crise Covid-19 et afin de protéger l'ensemble des actionnaires, le Directoire du Groupe M6 a pris la décision de tenir l'Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2021 à 9 heures, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Cette décision a été prise compte-tenu des mesures sanitaires prévues par le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment des mesures restreignant la liberté de déplacement actuellement en vigueur en Ile de France qui ne permettent pas de réunir physiquement les actionnaires.

La démarche est conforme aux dispositions de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée.

L'avis préalable à l'Assemblée générale, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a d'ores et déjà été publié le 15 mars 2021 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). L'attention des actionnaires et autres personnes ayant droit d'assister à l'assemblée est attirée sur le fait que contrairement à ce qui est mentionné dans cet avis, l'assemblée se tiendra à huis clos.

L'avis de convocation sera publié le 29 mars 2021 au BALO et dans un journal d'annonces légales. Ces avis seront consultables sur le site Internet de la société : www.groupem6.fr .